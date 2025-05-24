Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ağrı’da düzenlenen "Geleneksel Ağrı Mutfağı" etkinliğinde coğrafi işaretli yaprak döneri kesen Vali Mustafa Koç, katılımcılara ikramda bulundu.21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Millet Bahçesi’nde "Geleneksel Ağrı Mutfağı" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Etkinliğin açılışında konuşan Vali Koç, Türk mutfağının tarihsel ve kültürel zenginliğine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilen bu haftada, Serhat Şehrimiz Ağrı’nın geleneksel lezzetlerini tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Ağrı mutfağının özgünlüğüne değinen Vali Koç, "Abdigör köftesinden Halise yemeğine, Geven balından Ağrı ketesine kadar pek çok lezzetimiz bu etkinlikte yer aldı. Bu çeşitlilik, ilimizin zengin tarihinden günümüze taşınan kültürel mirasın önemli bir parçasıdır. Valilik olarak bu değerleri tanıtmayı ve yaşatmayı görev biliyoruz" ifadelerini kullandı.Konuşmasının ardından stantları tek tek gezen Vali Koç, sergilenen yöresel yemekler hakkında bilgi aldı. Ardından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen yaprak dönerin başına geçen Vali Koç, döner keserek katılımcılara ikram etti.Etkinlik boyunca vatandaşlar Ağrı’nın zengin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, yöresel müzikler eşliğinde vatandaşlara ikramlar sunuldu.