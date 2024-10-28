Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı kapsamında Ağrı Dağı Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, burada öğrenim gören öğrencilerle Cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" adlı filmi izledi.Cumhuriyetin kazanımlarını, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizi genç nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunundan sinematografik bir kurgu ile hazırlanan "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmi gösterildi. Film, öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi ve büyük beğeni topladı. Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, bu özel etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek onlara cumhuriyet değerleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonu hakkında bilgiler verdi. Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Kökrek, Cumhuriyetin 101. yılının önemine vurgu yaparak, "Bugün burada birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda, Yüzyılı Maarif Modeli ile milli ruh ve maneviyata sahip, toplumuna hizmet eden, tarihine saygı gösterip sahip çıkan, bayrağına ve milletine bağlı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.Kökrek, öğrencilerin bu tür etkinliklerle milli bilinçlerinin güçleneceğine ve geleceğe daha umutla bakacaklarına inandığını ifade etti. Ağrı Dağı Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı’nı bu anlamlı etkinlikle kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kökrek’e teşekkür etti. Öğrenciler, filmin etkileyici olduğunu ve Cumhuriyetin değerlerine daha sıkı bağlanmalarını sağladığını ifade etti.