Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumaçay Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek görevli personelle bayramlaştı.Ziyaret kapsamında, karakolda görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelen Kiper, ekiplerin bayram tatili süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.Bayram tatilinin güvenli geçmesi amacıyla sahada görev yapan Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri ile de buluşan Kiper, denetim faaliyetlerine katıldı. Kontroller sırasında ekiplerden bilgi alan Kiper, sürücülerin trafik kurallarına uyma konusunda bilgilendirilmesini ve güvenli sürüşe dikkat çekilmesini istedi.Denetimlerin ardından il genelindeki vatandaşlarla bayramlaşan Kiper, halkın bayramını kutlayarak jandarmanın her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.Bayram tatili boyunca güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulacağı ifade edilirken, jandarma ekiplerinin trafik ve asayiş denetimlerine aralıksız devam edeceği bildirildi.