Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak, mübarek üç ayların başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının İslam dünyası için büyük önem taşıdığına vurgu yaparak bu özel zaman diliminde ibadet ve maneviyatın önemine dikkat çekti.Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak, mesajında, Allah’ın ve Peygamber Efendimizin değer verdiği üç ayların kutsiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Üç aylar, Allah’ın rahmet ve mağfiretinin adeta sağanak sağanak yağdığı, içerisinde Regaib, Miraç, Berat ve bin aydan hayırlı Kadir gecesinin bulunduğu şefkat, merhamet ve bağışlanmanın yoğun bir şekilde yaşandığı kıymetli bir zaman dilimidir. Kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan diye isimlendirilen ve peş peşe gelen bu aylar, Müslümanlar arasında mübarek üç aylar olarak bilinir. Tıpkı Mekke, Medine ve Kudüs’ün diğer mekanlara üstün kılınması gibi, bu aylar da diğer zamanlardan daha değerlidir. Ramazan ayı ise ’on bir ayın sultanı’ olarak nitelendirilir"dedi.Peygamber Efendimizin üç ayları özlemle beklediğini ve bu zaman dilimine özel hazırlıklar yaptığını belirten Müftü Şafak,"Peygamber Efendimiz, üç ayların ilki olan Recep ayına ulaştıklarında ’Allah’ım Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek eyle ve bizi Ramazan’a ulaştır.’ diye dua ederlerdi. Recep ayında bazen, Şaban ayında ise daha sık oruç tutar, Ramazan ayının tamamını oruçla geçirirlerdi. Bu aylarda çokça dua eder, sadaka verir ve ibadetle meşgul olurlardı. Ramazan ayı geldiğinde ise cömertliği adeta esen rüzgardan daha fazla olurdu. ’Recep Allah’ın, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.’ derdi"ifadelerini kullandı.Müftü Şafak,"Bizler de bu mübarek zaman diliminde günahlardan uzak durmalı, ibadetlerimizi vaktinde yapmalı ve birbirimizle iyi geçinmeliyiz. Allah’tan çokça af ve mağfiret dileyerek bize sunulmuş olan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirelim. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Gecesi’ni tebrik ediyor, bu mübarek zaman diliminin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum"diye konuştu.