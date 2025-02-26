Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen iller arası futbol müsabakasında başarılı bir performans sergileyen Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı, 10. Grup Final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.Müsabakaların Erzurum’da gerçekleştirilen eleme aşamalarında güçlü rakipleri karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı, çeyrek finalde Kars İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı ile karşılaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada, rakibini 4-3 mağlup eden Ağrı ekibi, yarı finale yükseldi.Yarı finalde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı ile karşılaşan Ağrı ekibi, her iki maçı da kazanarak adını finale yazdırdı.Turnuvada sergilediği oyunla dikkatleri üzerine çeken Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı, 28 Şubat 2025 tarihinde saat 15.00’te Erzurum’da düzenlenecek 10. Grup Final müsabakasında sahaya çıkacak.Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, müsabakalar boyunca gösterdiği performans nedeniyle futbol takımını tebrik ederek, "Takımımızın ortaya koyduğu mücadele ve azim bizleri gururlandırdı. Oynadıkları oyunla büyük bir başarıya imza attılar. 10. Grup Final müsabakasında da aynı inanç ve kararlılıkla sahaya çıkacaklarına inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı, 10. Grup Final müsabakasını kazanması halinde turnuvada Türkiye finaline yükselecek.