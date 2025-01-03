Ağrı’da etkili olan dondurucu soğuklar hayvan pazarında hem hayvanları hem de besicileri zor durumda bırakıyor. Soğuk havalara aldırış etmeden sabahın erken saatlerinde canlı hayvan pazarına gelen besiciler, kış mevsiminin çilesine katlanıyor.Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’yı etkisi altına alan dondurucu soğuklar nedeniyle, Ağrı Hayvan Borsası’na hayvan alışverişi yapmak için gelen besiciler, zorlu hava şartları altında hayvanlarını satmaya çalışıyor.Termometrelerin sıfırın altında 15 dereceyi gösterdiği kentte sabah 06.00’da hayvan pazarına gelen vatandaşlar soğuktan korunmak için atkı, bere ve eldivenlerle kendilerini sararken, hayvanlarının burunlarından dondurucu soğuklar nedeniyle buhar çıktı.Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinden hayvanlarını satmak için gelen besici Abdulhalim Yıldız, “Saat 06.00’da meydana geliyoruz. Hava soğuk 20 derecenin üstünde oluyor bazen, ekmek parası için koşturuyoruz. Ama biraz zorlanıyoruz. Geçen senelere rağmen hava bu sene iyi gidiyor. Eski karlar çok idi, şimdi kar fazla yok, kuru soğuk var” şeklinde konuştu.