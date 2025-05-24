Ağrı Merkez Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek tarafından gerçekleştirildi.Okul bahçesinde düzenlenen fuara İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in yanı sıra şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.25 danışman öğretmen gözetiminde hazırlanan ve 47 öğrencinin görev aldığı fuarda toplam 19 proje sergilendi. Açılış kurdelesini keserek fuarın resmi açılışını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, stantları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.Fuarda yaptığı konuşmada bilimsel çalışmaların gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Kökrek,"TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, öğrencilerimizin bilime olan ilgisini artırmak, onların araştırma yapma, sorgulama ve yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmek açısından son derece önemlidir. Bugün burada gördüğümüz projeler, gençlerimizin ne denli yaratıcı, sorgulayıcı ve üretken olduklarını ortaya koymaktadır. Bilim; laboratuvarlarla birlikte etkinlikler, sınıflar ve okul bahçeleri gibi çeşitli ortamlarda da yaşanmalıdır. Geleceğimizin mimarı olan gençlerimize bilimin rehberliğinde bir yol çizebilirsek, ülkemizin yarınları çok daha aydınlık olacaktır. Bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen okul yönetimini, öğretmenlerimizi ve özellikle de öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bilimsel merak, geleceğimizi şekillendirecek en büyük güçtür."dedi.Fuar sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kökrek, projelere katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, bilimsel etkinliklerin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.