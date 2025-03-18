Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden Ağrılı boksörleri makamında kabul ederek tebrik etti.Konya’da 17-23 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen Ali Kılınçoğlu ve Turhan Çumralıgil 100. Yıl Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda 60 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Sezgin Acar ile Karadağ’ın Budva kentinde gerçekleştirilen Gençler Dünya Kupası’nda Ağrı’yı ve Türkiye’yi temsil eden Ramazan Alptekin, İl Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi’yi ziyaret etti.Sporcuların elde ettiği başarıları takdir eden Çelebi, antrenörleri Volkan Sarı’yı da tebrik ederek sporculara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Sporcuların gelecek hedefleri üzerine sohbet eden Çelebi, başarılarının devamını diledi.Boksörler, kendilerine verilen destekten dolayı İl Müdürü Çelebi’ye teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Çelebi, sporculara eşofman takımı hediye ederek yeni müsabakalarda başarılar diledi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.