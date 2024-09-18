Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan, 5 bin 137 rakımla Türkiye’nin en yüksek noktası Ağrı Dağı, daha çok yaz ayları olmak üzere yılın her döneminde yerli ve yabancı doğa tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.Dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen dağcılar, Doğubayazıt’ta hazırlıklarını tamamlayarak tırmanışa geçti. 4 bin 200 rakımda kamp alanında aniden bastıran yoğun kar yağışı ve fırtına dağcıların tırmanışını zorlaştırmasına rağmen zirveyi başarıyla tamamladı.Dağcılar, yerel rehber Cuma Saltik liderliğinde saatler süren bir yürüyüşün ardından 3 bin 200 rakımdaki kamp alanına ulaştı. Yüksek rakıma uyum sağlamak ve dinlenmek için burada kamp kuran dağcılar, geceyi çadırlarda geçirdi. Ertesi gün yeniden yürüyüşe başlamak isteyen dağcılar, 4 bin 200 rakımda ki kampta yoğun kar yağışı ve fırtına engeli ile karşılaştı.Buzulların üzerinde yürüyerek zirveye ulaşan dağcılar, zirve tırmanışını tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.