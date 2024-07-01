Türkiye’nin önemli doğa miraslarından biri olan Ağrı Dağı Milli Parkı’nın eşsiz doğal güzelliği havadan görüntülendi.Türkiye’nin önemli doğa miraslarından biri olan Ağrı Dağı Milli Parkı, görenleri hayran bırakmaya devam ediyor. Ağrı Dağı, muhteşem zirvesi ve etrafındaki doğal yaşamı ile canlılara da ev sahipliği yapıyor. Ağrı Dağı’nın zirvesi, bembeyaz karlarıyla görenlere hem eşsiz bir manzara, hem de milli park etrafındaki yeşil doğa ile adeta bir doğa harikası sunuyor. Havadan görüntülenen milli park, zengin biyoçeşitliliği ve benzersiz coğrafi özellikleri ile karşımıza çıkıyor. Ağrı Dağı Milli Parkı sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da önemli doğal koruma alanlarından biri olarak kabul ediliyor ve ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa deneyimi sunuyor.