Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine devam ediliyor. Yeşilyurt ilçesindeki yıkım çalışmalarında hasarlı 7 katlı bina, saniyeler içerisinde yerle bir oldu.6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Bugün Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı ağır hasarlı binanın yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirildi.İş makineleri ile yıkım işlemleri gerçekleştirilen bina, saniyeler içerisinde yerle bir oldu.