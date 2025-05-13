Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen zirai don sonrası bilgilendirme toplantılarının bir diğer durağı Ağın ilçesi oldu.Toplantıya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü, Ağın İlçe Tarım ve Müdürlüğü teknik personel ve üreticiler katıldı. Toplantıda, konu uzmanı teknik personel tarafından üreticilere zirai don sonrası meyve bahçeleri ve bağ alanlarında uygulanması gereken bakım ve kültürel işlemler hakkında bir sunum yapıldı. Sunumun ardından üreticilerden gelen sorular yanıtlanarak, uygulamaya dönük öneriler paylaşıldı.