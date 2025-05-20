Elazığ Ağın ilçesinde kurulan Ağın Kültür ve Sanat Derneği, ilk faaliyetini musiki dinletisiyle gerçekleştirdi. Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Ağınlılar yoğun ilgi gösterdi.

Ağın Kültür ve Sanat Derneği’nden oluşan ekibin seslendirdiği türkülere programa katılanlar da eşlik etti. Ağınlılardan tam not alan program, ağır halayla sona erdi.

“FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Ağın Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ender Yandımata, Ağın kültürünü unutturmamak adına bu derneği kurduklarını belirterek “19 Mayıs’ta bu anlamlı günde ilk programımızı yaptık. Programa katılan değerli hemşerilerimize teşekkür ederim. Faaliyetlerimiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.