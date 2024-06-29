Elazığ’da ağaçta oğul veren bal arıları, bir vatandaş tarafından elleri ile toplanarak kovana bırakıldı.

Elazığ’ın Palu ilçesi Güllüce köyünde koloni halinde havada uçan bal arıları, ağaca konarak oğul verdi. Ağaç dalına konan arıların uzunluğu yaklaşık 1 metreye ulaşırken, Murat Karakaya ise oğul veren arıları elleri ile toplayarak kovana bıraktı.