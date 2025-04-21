Malatya’da zirai don, yaklaşık 10 milyon kayısı ağacını etkileyerek büyük zarara yol açtı. Battalgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki 5 dönümlük kayısı bahçesi ise ağaçlara su püskürtülerek uygulanan buzlama yöntemi sayesinde don olayından büyük oranda korundu.Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir bölümünün karşılandığı Malatya’da 11-14 Nisan tarihlerinde yaşanan zirai dondan milyonlarca kayısı ağacı zarar gördü. Yaklaşık 10 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte Battalgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki 5 dönümlük bir kayısı bahçesi ise uygulanan farklı bir yöntem sayesinde don olayından büyük oranda korundu."Bahçemizin konumu bizleri bir arayış içerisine soktu"Üretici Hakan Taşolar, zirai don riski olan gece saatlerinde fıskiye sistemiyle buz tutturdukları ağaçları zirai dondan büyük ölçüde koruduklarını belirtti. Bahçelerinin bulunduğu alanın bir boğaz içerisinde yer alması ve sıcaklık değişimlerinin yoğun yaşanması nedeniyle alternatif bir yöntem arayışına girdiklerini belirten Taşolar, hava sıcaklığı eksi derecelere düşünce kurdukları fıskiye sistemini devreye alarak 6-7 derece sıcaklıktaki suyu ağaçlara püskürtüp buzlama yöntemi ile ağaçların tamamına yakını, meyvelerin ise yaklaşık üçte birini kurtardıklarını kaydetti."En azında yiyeceğimiz kadar kayısımız var"Sistemi ilerleyen yıllarda daha da geliştirerek sürdürmeyi planladıklarını belirten Taşolar, "Bazı dalları koruyamadık. Genç ağaçların dalları buz nedeniyle kırıldı bazı ağaçlar ise ikiye bölündü bu noktada bir çalışma yapmamız gerekiyor. Her yıl kendimizi geliştirerek devam edeceğiz. Sistem ile yüzde 30-40’lık bir koruma sağladık. En azında yiyeceğimiz kadar kayısımız var" diye konuştu