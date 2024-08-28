Erzincan’da yarın yapılacak Bingöl Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı öncesi Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) bir duyuru yapılarak, acil durum uyarılarına karşı vatandaşların korku ve paniğe kapılmamaları istendi.AFAD’tan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:“29 Ağustos 2024 tarihinde Bingöl’de deprem saha tatbikatı gerçekleştirilecektir. Senaryoya göre Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 7.5 büyüklüğünde deprem nedeniyle Erzincan ilimize bağlı Tercan ilçemizin etkilenmesi sonucu Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığınca Valilik ve Kaymakamlıkların koordinesinde İl ve İlçe Afet Yönetim Merkezleri kurularak depremden etkilenen ilçelere Türkiye Afet Müdahale planı çerçevesinde müdahale edilecektir.29 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek tatbikat nedeniyle yapılacak acil durum uyarılarına karşı vatandaşlarımızın korku ve paniğe kapılmamaları konusunda duyarlı olması hususunda kamuoyuna duyurulur.”