Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde; Sivas, Diyarbakır, Siirt ve Ağrı’dan gelen personelin katılımıyla gerçekleştirilen çığ tatbikatında, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan ‘yaşam sinyal cihazı’ etkin bir şekilde test edildi.Türkiye’nin en fazla kar alan illerinden biri olan Van’da, çığ felaketlerine karşı önlem almak ve muhtemel can kayıplarını önlemek amacıyla AFAD tarafından düzenli eğitimler veriliyor. Bu kapsamda, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri, çığ risklerine karşı hazırlıklı olmak amacıyla Van-Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi’nde 5 günlük bir eğitim programı düzenledi.Eğitime katılan personellere, çığ riski analizi, çığ bölgesinde güvenli çalışma yöntemleri, arama-kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı ve operasyon sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde aktarıldı. Programın sonunda, 70 metrelik bir alanda 16 metre derinliğe kadar sinyal alabilen ve 240 saat alıcı, 340 saat verici modunda çalışabilen yaşam sinyal cihazı kullanılarak tatbikat gerçekleştirildi. Ekipler, cihazın yardımıyla kar kütlesi altında kalan sinyalleri başarılı bir şekilde tespit etti.Tatbikatın ardından yapılan değerlendirmede, ekiplerin olaylara daha hızlı ve etkili müdahale edebilmesi için bu tür eğitimlerin büyük önem taşıdığı kaydedildi.