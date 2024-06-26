AFAD: "Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 07.42’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi" AFAD: "Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 07.42’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi" 26-06-2024 08:06 Güncelleme : 26-06-2024 08:06 AFAD: "Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 07.42’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi" YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * asayis Bingöl’de 4 farklı noktada uyuşturucu ele geçirildi Elazığ’da otomobil beton direğe çarptı: 2 yaralı Tamirat için çıktığı aydınlatma direğinde akıma kapılan adam ağır yaralandı Malatya’da iki ayrı silahlı kavga: 2 yaralı Kafasına kale direği düşen çocuk ağır yaralandı Çok Okunanlar 1 Elazığ’daki o dağ yıllardır gizemini koruyor 2 Kentsel dönüşümde tebligat devri bitti! 3 Elazığ’da 40 dekarlık alanda sebze hasadı 4 Elazığ’da bir ayda yaşanacak yangın bir günde yaşandı 5 Her gün yanına gelen kirpiyi elleri ile besliyor