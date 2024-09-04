Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Adilcevaz Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından “Adilcevaz Turizm, Kültür ve Kalkınma Çalıştayı” düzenlenecek.Adilcevaz MYO’nun Adilcevaz Kaymakamlığı ve Adilcevaz Belediye Başkanlığı destekleriyle 5-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği çalıştay ile Süphan Dağı ve Van Gölü arasında konumlanmış olan birçok doğal güzelliğe sahip Adilcevaz ilçesinin turizm potansiyelinin açığa çıkarılması amaçlanıyor. İl dışından da birçok bilim insanının katılım sağlayacağı çalıştay ile ilgili bilgi veren Adilcevaz MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Sebahattin Koç, düzenlenecek olan çalıştay ile Adilcevaz ilçesinin turizm potansiyelinin açığa çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti. Çalıştayın Adilcevaz’ın turizm ve kültürel kalkınma potansiyelini belirlemek adına büyük bir adım olduğunu belirten Koç, “Adilcevaz, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile dikkat çeken bir bölge. Çalıştay, bu potansiyelin nasıl değerlendirilebileceğini ve bölgeye nasıl daha fazla katkı sağlanabileceğini tartışmak için önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca, il dışından gelecek bilim insanlarının ve uzmanların katkıları, bölgenin mevcut durumunu daha iyi anlamamıza ve sürdürülebilir bir kalkınma stratejisi geliştirmemize yardımcı olacak. Katılımcılarımızla birlikte Adilcevaz’ın turizm sektöründe hak ettiği yere ulaşabilmesi için öneriler geliştireceğiz ve somut adımlar atacağız” dedi.Çalıştayda, Adilcevaz’ın turizm ve kültürel değerlerinin tanıtılması, altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bölgeye özgü turistik aktivitelerin çeşitlendirilmesi gibi konuların ele alınması planlanıyor. Çalıştaya katılacak olan katılımcılar, çeşitli sunumlar ve tartışma oturumları aracılığıyla deneyimlerini paylaşarak fikirlerini sunacak.