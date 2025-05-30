Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte açmaya başlayan gelincik çiçekleri görsel şölen sunuyor.Son birkaç haftadır etkili olan yağmurla birlikte doğada birçok çiçek türü de açmaya başladı. Bu çiçeklerden biri olan gelincikler de Adilcevaz ilçesinin güzelliklerine güzellik katıyor. Doğal olarak yetişip, şiir ve türkülere konu olan gelincik çiçeği, kırmızı görüntüsüyle tarlalarda adeta görsel şölen sunuyor. Gelincikler, zarif ve kırmızı renkleriyle hem halkın hem de ziyaretçilerin beğenisini topluyor.Yoldan geçen vatandaşlar da kısa molalar vererek gördükleri manzarayı fotoğraflayarak, güzelliğin tadını çıkarıyor. Her yıl bu dönemlerde açan gelinciklerin bu yıl da açmaya başladığını ifade eden Orhan Emen, oluşan doğal güzelliğin kendine hayran bıraktığını ifade etti. Emen, "Görsel şölen sunan gelincik çiçekleri görsel şölen sunuyor. Yağışların çok olması nedeniyle çoğu tarla kırmızıya büründü. Bu renk cümbüşü fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu" dedi.