Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sulama suyu sorununu çözmek için sulama göleti yapım çalışmaları başladı.Adilcevaz Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçenin önemli sorunlarından biri olan sulama suyunu çözüme kavuşturmak için çalışmalara başlandığı belirtildi. Açıklamada, "İlçemizdeki sulama suyu sorununu çözmek için, baraj mevkiinde boşa akan suları gölette toplayıp şehrimizin sulama suyu ihtiyacını karşılayacak olan sulama göleti yapımı için ilk etap çalışmalarımıza başlıyoruz.Şehrimizin sulama suyu ihtiyacını karşılayacak olan 500 bin metreküp kapasiteye sahip sulama göleti yapımına engel teşkil eden mevcut içme suyu şebekesi ve dört adet içme suyu kaptajını, deplase çalışmasıyla birlikte göletin bulunduğu alandan çıkarıp tek kaptajda toplayacağız.Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sulama göleti çalışmalarını başlatıp, şehrimizin sulama suyu sorununu ortadan kaldıracağız" denildi.