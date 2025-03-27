Bitlis’in Adilcevaz ilçesi hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, saat 15.00 sıralarında Adilcevaz ilçesine bağlı Aşağı Süphan köyü yakınlarında meydana geldi. C.Ç. yönetimindeki 07 AGD 284 plakalı hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ayni aileden sürücü C.Ç. ve yanında bulunan F.Ç., E.Ç., H.Ç. ve Ö.Ç. isimli şahıslar yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.