Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte bağ ve bahçelerde çapalama işlemleri başladı.Bahçesinde çapa yaptıran bahçe sahibi Özcan Beşkardeş, "Bahçemizde yaklaşık 600’e yakın meyve ağacı bulunuyor. Ağaç sayısının fazla olması nedeniyle son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte büyük çapa makineleriyle çapa yapıyoruz. Bu durumdan oldukça memnunuz. Ağaçların meyve verimi ve gelişimi açısından da çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Eskiden bu işleri insan gücüyle yapıyorduk; hem çok zahmetliydi hem de verim düşük oluyordu" dedi.Traktör ve çapa makinesi sahibi Şahin Arsan ise "Ben bu işe bu yıl başladım. Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Biz de müşterilerimizin memnuniyetini göz önünde bulundurarak işimizi özenle yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.