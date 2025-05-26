Ağrı’nın Diyadin İlçesinde ADEM öğrencilerinden yıl sonu etkinliği renkli bir vedaya dönüştü.Diyadin ilçe Kaymakamı Mustafa Karali ve eşi Elif Karali, Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından düzenlenen yıl sonu programına katıldı.Programda minik öğrenciler yıl boyunca öğrendiklerini sergiledi. Şiir dinletisi, Fatiha Suresi ve salavat okunması, 25 peygamber isminin ezberden söylenmesi, ilahi ve çeşitli gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı.Kaymakam Mustafa Karali, etkinliğe katılan çocuklara katılım belgelerini ve hediyelerini takdim etti. Program sonunda Kaymakam Karalı ve eşi, minik öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı güne ortak oldu.