Ak Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın yaptığı açıklamada, Sarıkamış Kayak Merkezi’nde 500 milyon TL değerinde suni karlama ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtti.Milletvekili Çalkın, Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kayak sezonunun daha uzun süre devam etmesini sağlamak amacıyla suni karlama sisteminin kurulacağını söyledi. Çalkın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sarıkamış Kayak Merkezi’nde 500 milyon TL değerinde suni karlama ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını belirterek, bölgenin kış turizmini canlandıracak bu projeye hızla başlanacağını duyurdu.Suni karlama sisteminin kurulmasıyla birlikte, kayak sezonunun daha uzun süre devam etmesi ve Sarıkamış’ın çevresindeki turistik işletmelerin yıl boyunca hizmet vermesi sağlanacak. Ayrıca, proje bölge ekonomisine de önemli katkılar sunacak. Sarıkamış’ta yapılacak yatırımların, özellikle kış turizminin gelişmesine büyük katkı sağlaması bekleniyor.Çalkın, açıklamasında projeye olan desteğini ve çalışmalara hızla başlayacaklarını vurgulayarak, Sarıkamış’taki kayakçıları daha uzun süre karla buluşturacaklarını ve bölgenin kış turizmini çok daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.