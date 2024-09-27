Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum’da esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla çay ocağında çay içip sohbet etti.“Türkiye Buluşmaları” kapsamında Erzurum’a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum Adliyesi ve Baro Başkanlığını ziyaretinin ardından Cuma namazını Ulu Camii’nde kıldı.Bakan Tunç, Cuma namazının ardından Cumhuriyet Caddesi’nde esnafı ziyaret etti. Vatandaşların ikramlarını geri çevirmeyen Bakan Tunç, Caferi Camii avlusunda bulunan çay ocağında vatandaşlarla çay içip bir süre sohbet etti. Erzurumluların yakın ilgi gösterdiği Bakan Tunç, daha sonra Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdari Mahkemesini ziyaret etti.Atatürk Üniversitesi Bio Çeşitlilik Müzesi’nde "Akademisyen gözüyle Erzurum" programına katılacak olan Bakan Tunç, akşam yemeğinde ise STK, Teşkilat buluşması ve basın buluşması programına katılacak.Bakan Tunç’a Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.