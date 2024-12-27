Hakkari’de yeni doğum yapmış ve açlıktan bitkin düşen anne köpek ile 8 yavrusu belediye ekiplerini harekete geçirdi.Hakkari merkez Otluca köyü Uyanık Mahallesinde ikamet eden Salih Ertuş isimli çiftçi, belediyeyi arayarak sahipsiz bir köpeğin ahırına sığındığını ve burada yavruladığını söyledi. Köpeğin aç kaldığını ve bitkin düştüğünü ifade ederek kurtarılması için yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye hareket etti. Köye ulaşan itfaiye ekibi anne ve 8 yavru köpeğin açlıktan zayıf ve bitkin halde olmasına rağmen halen yavrularını emzirmesi itfaiye ekibini duygulandırdı. Ekipler uzun süre aç kalan köpeğin karnını doyurdu.İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, “Aldığımız bilgiye göre arayan vatandaş yeni doğum yapmış anne köpek ve yavrularının açlıktan öleceğini beyan etti. Aldığımız ihbarla Veteriner İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak mamaları temin ederek itfaiye ekiplerimizce Otluca köyüne yetiştirdik. Yavrularını bırakmama adına aç kalan anneye beslenmesi için gerekli mama yetiştirilmiş fazlasıyla daha da beslenmesi için çobana teslim ettik” dedi.