Erzurum’un Palandöken ilçesinde meydana gelen trafik kazasında annesini kaybeden çocuk kazaya neden olan sürücünün serbest bırakılmasına isyan etti.Annesiyle birlikte yoldan geçerken otomobilin süratle gelerek annesine çarpıp sürüklediğini söyleyen 17 yaşındaki Elanur Akçelik, “Sürücünün annemi görmemesi imkansızdı. Çok süratli geldiği için annemi sürükleyerek ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılması öfkemizi ve acımızı büyütüyor” dedi.Edinilen bilgiye göre, önceki gün Yıldızkent semtinde meydana gelen trafik kazasında doktor olduğu öğrenilen Hamit Ç. yönetimindeki 34 FM 088 plakalı otomobil yolu karşıdan karşıya geçmekte olan Şengül Akçelik’e (56) çarptı. Çarpmanın etkilisiyle 20 metre sürüklenen kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kazanın ardından trafik ekiplerinin yayayı kusurlu göstermesine, sürücünün serbest bırakılmasının yaşadıkları acıyı kat be kat artırdığını söyleyen Elanur Akçelik, “Annemle birlikte eve gidiyorduk. Yola iner inmez arabayı bir anda gördüm çok süratliydi. Annemi uyarmama fırsat kalmadan annemi sürükleyerek götürdü. Sürücü 30-40 km hızla gittiğini söylemiş. Böyle olsa araç durabilirdi. Metrelerce annemi sürükledi. 2 dakika sonra evde olacaktık. Annemi bizden kopardı. Yüzde 100 suçlu olmasına rağmen serbest bırakılması bizi üzüyor. Benim annemden başka kimse yoktu. Onun tek evladı bendim. Cezalandırılmasını istiyoruz. Bir insan hayatı bu kadar ucuz değil. Şehir merkezinde bu kadar süratli araç kullanmak cinayetten başka bir şey değil” diye konuştu.