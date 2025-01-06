Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yiyecek aramak için kent merkezine inen tilki görüntülendi.İlçede etkili olan yoğun kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulamayan hayvanlar, şehir merkezine inmeye başladı. Şehir merkezine inen bir tilki, gecenin karanlığında sokaklarda yiyecek aradı.Bir vatandaş tarafından fark edilerek kamerayla kaydedilen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. Tilkiyi görüntüleyen Yusuf Duru isimli vatandaş, zorlu kış günlerinde yaban hayatının yiyecek bulmakta zorlandığını belirterek, “Bir parça ekmek dahi olsa herkesin dışarıya bırakması gerekiyor. Bu tilki de bizim kapıya kadar geldi. İnşallah hiçbir hayvan aç kalmaz” dedi.