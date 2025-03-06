Ardahan’ın Göle ilçesinde aç kalan kurtlar, indikleri köyde köpeklere saldırdı. Bir köpeği parçalayan kurtların saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Karliyazı köyüne inen 8 kurt, bir süre birlikte dolaştıktan sonra, ayrı yerlere dağıldı. Daha sonra kurtlar Tayfun Karatay’a ait 2 köpeğe saldırdı. Köpeklerin karşılık vermesi üzerine kurtlar boş araziye çekildi. Köpeklerin 2 kurdu takip etmesi üzerine çevrede bekleyen diğer kurtlar da saldırıya geçti.Kurtlar, köpeklerden birini aralarına alıp, boğdu, ardından da sürükleyerek götürdü. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.