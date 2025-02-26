Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, yoğun yağan karın ardından kayak severleri ağırlamaya başladı.Van’a 45 kilometre uzaklıkta ve Artos Dağı eteklerinde yer alan Abalı Kayak Merkezi geç de olsa sezonu açtı. Aralıksız yağan karın istenilen seviyeye ulaştığı kayak merkezine kayak severler adeta akın etti. Süphan Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde kayak yapan vatandaşlar, eğlenceli dakikalar yaşayarak karın keyfini çıkardı.Kayak kaymayı yeni öğrendiğini ifade eden Kübra Kala isimli vatandaş, "Daha önce biraz biliyordum ama ara verdim. O yüzden biraz zorlanıyorum. Düşmek bile çok eğlenceli. Tatili değerlendirdik" dedi.Eşi ile birlikte geldiği kayak merkezinde güzel vakit geçirdiğini aktaran sağlık personeli Nihal Şahin ise "Bugün izinli günümüzdü. Eşimle geldik. Güneşin ve karın tadını çıkardık. Burası acemiler için de uygun bir pist. Çok beğendik" ifadelerini kullandı.Nisa Alp isimli tıp fakültesi öğrencisi de "Burası çok güzel, beklediğimden daha iyi. Burada eğitmenler eşliğinde kayıyorum. Kaymak zor ama öğreniyorum. Korkmaya gerek yok çünkü düşünce tekrar kalkıyorsunuz. Herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.