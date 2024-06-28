Malatya’nın Arguvan ilçesinde bulunan 90 yıllık su değirmeni zamana direniyor. Yaklaşık bir asırdır hizmet veren değirmenin bir dizi tadilatla birlikte yeniden hizmet verebileceği belirtiliyor.Arguvan ilçesi Çakmak Mahallesi’nde bulunan ve çevredeki bir çok mahalle sakininin ortak olarak kullandığı yaklaşık 90 yıllık su değirmeni zamana direniyor. Kınık mezrası mevkiinde bulunan su değirmeni, işletmecisinin vefat etmesinin ardından terk edilirken, bölge sakinleri bir dizi tadilatla birlikte değirmenin yeniden hizmet verebileceğini belirtiyor.Değirmenle işletmecinin vefatının ardından kimsenin ilgilenmediğini kaydeden bölge sakinlerinden Ercan Daşdögen değirmenin bir dizi tadilat sonrası yeniden hizmet verebileceğini söyledi.Hıdır Daşdögen ise değirmenin daha önceki yıllarda çok sayıda vatandaşa hizmet verdiğini aktararak son 6 altı yıldır ise hizmet vermediğini kaydetti.