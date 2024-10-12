Iğdır’da 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan aralarında patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton gübreyi temin ettiği ileri sürülen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk’un da bulunduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi.Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhanı köyü yakınlarında 8 Eylül 2015’te Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 13 polis şehit oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan biri muhtar 2 kişi tutuklandı. 13 polisin şehit edilmesi olayının faillerinden olan ve sarı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlusu H.D., 9 yıl sonra Şırnak’ta yakalandı. Iğdır’a getirilen H.D.’nin verdiği ifade doğrultusunda polisleri şehit eden patlayıcının yapımında kullanılan gübreyi temin ettiği tespit edilen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk’un da aralarında bulunduğu 8 kişi için operasyon düzenlendi. 7 kişi Iğdır’da, 1 kişi ise İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.