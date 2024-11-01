Malatya’nın Akçadağ ilçesinde rezerv alanı olarak ilan edilen Başpınar Mahallesi’nde inşaat çalışmaları hız kazandı. 210 konut ,70 işyeri, 38 ofis şeklinde planlanan projenin temel kazılarında ise sona gelindi.Kahramanmaraş merkezli depremlerde önemli bir yıkım yaşayan Malatya’da, inşa, imar ve ihya çalışmaları aralıksız sürüyor.Depremlerde büyük bir yıkım yaşayan Akçadağ ilçesinde tek rezerv alanı olarak ilan edilen Başpınar Mahallesi’nde ise inşaat çalışmalarına hız verildi. 210 konut ,70 işyeri, 38 ofis şeklinde planlanan projenin temel kazılarında sona gelindi.6 Şubat 2023 depremlerinde ciddi bir yıkım yaşayan Akçadağ ilçesinde depremin hemen ardından yaraların hızla sarılmaya başlanıldığını kaydeden Başpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Torun, Emlak konut tarafından inşası devam eden çarşı projesinin ilk bölümünde sona gelindiğini ifade ederek, Başpınar Mahallesi’ndeki rezerv alanında ise inşaat çalışmalarına hız verildiğini kaydetti.Bir yılda tamamlanacak82 dönüm üzerine 210 konut, 70 işyeri, 38 ofis şeklinde planlanan Başpınar Mahallesi rezerv alanı projesinde temel kazılarında sona gelindiğini aktaran Muhtar Torun, projenin bir yıl gibi kısa sürede tamamlanmasının planladığını belirtti.Bakan Kurum’a teşekkürİlçe genelinden sürdürülen inşa ve imar çalışmaları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ayrıca teşekkürlerini sunduklarını aktaran Muhtar torun, Bakan Kurum’un 6 Şubat depremlerinin ardından iki kez Akçadağ ilçesini ziyaret ederek sürdürülen çalışmaları yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.