Erzurum’da İl Tarım Müdürlüğü Gıda kontrol ekiplerince yapılan denetimler sürdürülüyor.Erzurum kent merkezinde yem, gıda ve gıda ile temas eden madde üreten işletmelere yönelik son iki hafta içerisinde yapılan toplam 257 denetim kapsamında; olumsuzluk tespit edilen hususlarda ilgili 8 işletmeye 336 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı.Aynı dönem içerisinde tüketicilerin her an ulaşabilecekleri “Alo Gıda Hattı”na, 13 başvuru yapılırken 9 şikayet neticelendirildi, diğer başvuru işlemlerinin ise takip aşamasında olduğu bildirildi.