Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan bina, yoğun korna sesi ile birlikte iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, Rızaiye Mahallesi’nde yıkımına başlanan 7 katlı 14 daireli bina yoğun korna sesi ile birlikte iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
7 katlı bina tek dokunuşla yerle bir oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan bina, yoğun korna sesi ile birlikte iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan bina, yoğun korna sesi ile birlikte iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.
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