Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan bina, yoğun korna sesi ile birlikte iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, Rızaiye Mahallesi’nde yıkımına başlanan 7 katlı 14 daireli bina yoğun korna sesi ile birlikte iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.