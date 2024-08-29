Erzincan’ın da bulunduğu 7 ilde gerçekleşen Bingöl Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı sonrası ’Tatbikat Değerlendirme Toplantısı’ düzenlendi.AFAD Başkanı Oktay Memiş’in başkanlığında düzenlenen toplantıya 7 ilin valisi, video konferans sistemi (VKS) üzerinden katıldı. Toplantıda gece saatlerinde Bingöl başta olmak üzere Erzincan, Tunceli, Erzurum, Elazığ, Muş, Diyarbakır illerinde gerçekleştirilen ve 24 saat sürecek olan deprem tatbikatı ele alındı.Toplantıda, tatbikatla senaryo gereği depremden etkilenen il ve ilçelere Türkiye Afet Müdahale planı çerçevesinde müdahale edildiği belirtildi.