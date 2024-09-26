Ardahan’da düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.Ardahan l Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Göle ilçesinde yol kontrol çalışmasında bir aracı durdurdu. Araçta başka illere götürüldükleri öğrenilen ve yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Üstlerinden sahte İran pasaportu çıkan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla M.Y. ve B.E. gözaltına alındı.