Erzincan’da büyükbaş hayvan sahipleri çoban bulmakta zorlanıyor. Aylık 60 bin TL teklif edilmesine rağmen çoban bulamayan köylüler, 200 ineği sırayla yaylıma çıkarıyor.Son yılların en fazla kazandıran meslekleri arasında yer alan çobanlık mesleği yok olma noktasına geldi. Dolgun maaşa rağmen, çoban olmak isteyeni bulmak zorlaştı. Aylık 60 bin TL teklif edilse de çoban bulmak imkânsız hale geldi. Erzincan’da çoban bulamayan köylüler nöbet sırası oluşturarak köyde bulunan hayvanları yaylıma çıkarıyor.Tercan’a bağlı köylerde yaşayan büyükbaş hayvan sahipleri hayvanlarını otlatacak çoban bulamayınca kendileri yaylıma çıkarmaya kara verdi. Kendi aralarında sıra sistemi kuran köylüler, hayvanlarını meralarda otlatıyor."Çoban bulunmuyor, sırası gelen yaylıma çıkıyor"Çobanlık sırası gelen Şinasi Ceylan, "Sığır güdüyoruz, çoban bulunmuyor. Sırası gelen yaylıma çıkıyor. 2 ineği olan 1 gün, 4 ineği olan 2 gün yayıyor. Toplam 200 tane ineğimiz var. Çoban bulamadığımız için köylüler olarak sıraya dizdik. 60 bin TL maaş ödeyelim dedik çoban bulamadık." dedi."Eskiden çobanlık için yalvarıyorlardı, şimdi kimse yüzüne bakmıyor"Asım Genç isimli vatandaş ise, "2010 yılından bu yana çoban bulamıyoruz. Köyün malı sırayla yayılıyor. Bunları hiç kimse yapmıyor. Eskiden çobanlık veya bekçilik için yalvarıyorlardı. Şimdi ise yapmak istemiyorlar. Çok yüksekte paralar veriliyor. Bu hayvanları 1 buçuk teneke buğdaya yayıyorlardı. Şimdi ise kimse yüzüne bakmıyor" diye konuştu.