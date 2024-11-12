Erzurum’unda dahil olduğu 6 ilde "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" temasıyla düzenlenen Ağaçlandırma Günü Etkinliği kapsamında 56 bin 500 fidan toprakla buluştuPasinler Hasanbaba Dağı Ağaçlandırma Sahasında düzenlenen etkinliğe; Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu , Pasinler Kaymakam Vekili Köprüköy Kaymakamı Ahmet Göcecik, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Fidan dikim etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, "Bu kampanya ile ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun tüm kesimlerinin orman ve çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı yaşanabilir kılmak amaçlanmıştır" dedi.Bu yıl "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" teması ile yola çıkıldığını belirten Bölge Müdürü Ayatay; etkinliğin yapıldığı Pasinler Hasanbaba Dağı Ağaçlandırma sahasında 5 hektarlık bir alanda 4 bin adet sarıçam fidanı dikildiğini belirterek; 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri kapsamında Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan olmak üzere 6 ilde toplam 36 lokasyonda 56 bin 500 adet fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti.