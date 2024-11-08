Elazığ’da 85 yaşındaki bir adam, 4 katlı apartmanın en üst katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay İzzetpaşa Mahallesi Kanarya Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 85 yaşındaki Hasan Özer, 4 katlı binanın en üst katından düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Özer’in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Şahsın bileklerinde kesiklerin olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.