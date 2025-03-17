Van’ın inanç turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan ve Mimar Sinan’ın bölgede inşa ettiği tek eser olma özelliğini taşıyan Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi’nde mukabele geleneği asırlardır kesintisiz bir şekilde devam ediyor.1567 yılında yaptırılan ve Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden biri olan cami, Ramazan ayında manevi atmosferiyle dikkat çekiyor. Vatandaşlar, Hüsrev Paşa Camii’nde bir araya gelerek mukabeleye katılıyor ve bu gelenekle Ramazan’ın ruhunu hissediyor. Tarihi dokusu ve manevi huzuruyla öne çıkan cami, hem yerel halkın hem de farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ramazan boyunca düzenlenen mukabele programlarının yanı sıra teravih namazları ve diğer ibadetlerini burada gerçekleştiren vatandaşlar, bu köklü geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyor.İHA muhabirine konuşan camii imam hatibi Ahmet Hüsrev Koyuncu, caminin Hüsrev Paşa tarafından 1567 yılında Mimar Sinan’a yaptırıldığını belirtti. Caminin Edirne ve İstanbul’daki gibi büyük külliyelerden olduğunu ifade eden Koyuncu, "Camimizde Ramazan ayında hatimle teravih namazları kılınıyor. Bayrama 10 gün kala Peygamber Efendimizin bir sünneti olan itikafa giriliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da camimizde mukabele okunuyor. Mukabele öğle ve ikindi vakitlerinde okunuyor. Katılım bazen çok yoğunken, bazen ise az olabiliyor. Fakat devamlılık esastır" dedi.Koyuncu, mukabele geleneğinin Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ilk günden itibaren Hazreti Cebrail ile Hazreti Peygamberimizin ayetleri birbirlerine karşılıklı olarak okumalarından geldiğini kaydetti.