Yılın 5 ayı kar nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan-Ardanuç yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.Ardahan’ı Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlayan 60 kilometrelik yolun 37 kilometresi, coğrafi şartlar ve çetin kış şartları dolayısıyla yılın 4-5 ayı ulaşıma kapanıyor. Yolun 5 ay boyunca kapalı olması nedeniyle vatandaşlar, Artvin ili ile ulaşımı Ardahan-Şavşat güzergahını kullanarak sağlıyor.Ardahan-Ardanuç yolunun açılması için Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri 27 Mart’ta çalışmaya başladı. Yolun açılabilmesi için 8 kişilik ekip 2 greyder, 2 rotatif ve 1 kepçe kullanılıyor.