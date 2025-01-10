Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın hayata geçirdiği Şehir Lokantası, ekonomik ve kaliteli hizmetiyle vatandaşlardan büyük beğeni topluyor. Yoğun ilgi gören Şehir Lokantası’nda günlük 4 çeşit yemek 50 liraya sunuluyor.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın “Sosyal Belediyecilikte Elazığ Vizyonu” sloganıyla başlattığı projelerden biri olan Şehir Lokantası, vatandaşlardan tam not alıyor. Toplam 300 metrekarelik alanda hizmet veren lokanta, aynı anda 120 kişiyi ağırlayabiliyor. Haftanın altı günü açık olan lokanta, günlük 4 çeşit yemeği sadece 50 liraya sunarak bin kişiye hizmet sağlıyor. Yemeklerin lezzetli, sağlıklı ve ekonomik olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise Şehir Lokantası’na yoğun ilgi gösteriyor.’’Başkanımız çok güzel bir hizmet verdi”Lokantadan düzenli olarak yararlanan Didem Erişen, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ’’Başkanımız çok güzel bir hizmet verdi. Haftanın 6 günü halka açık bir hizmet. Yemeklerimiz çok güzel. Herkes de severek yiyor. Ben haftanın 5 günü burada yemek yiyorum” dedi.Bir diğer vatandaş Mahmut Küçük ise Şehir Lokantasının aileler için büyük kolaylık sağladığını ifade ederek, ’’Biz her gün öğlen saatlerinde Şehir Lokantası’na gelip, yemek yiyoruz. Yemekler çok güzel ve çok temiz. Oğlumu okuldan alıp direkt buraya yemeğe geliyoruz. Bayağı da ucuz. Gelenler de çok beğeniyor” diye konuştu.Vatandaşlardan Seyfettin Güner ise yemeklerin güzel olduğunu ifade ederek, fiyatların uygunluğuna dikkat çekti.