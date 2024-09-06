Elazığ’da yazılı kaynaklara göre 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün ortak noktası olan Harput Mahallesi’nde bulunan Gazeteci Yazar Mehmet Topal Basın Müzesi sahip olduğu eserlerle tarihe ışık tutuyor.

Tarih ve kültürün iç içe geçtiği Harput, içinde barındırdığı Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla bir açık hava müzesini andırıyor. Yaklaşık 6 yıl önce UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine alınan medeniyetler beşiği Harput, 4 bin yıllık geçmişi ile tarihe ışık tutuyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın medeniyetler beşiği Harput’ta ‘Müzeler Şehri Elazığ Projesi’ çerçevesinde hayata geçirdiği Gazeteci Yazar Mehmet Topal Basın Müzesi ise vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.



“Fransa’da ikamet etmekteyim”

İlk kez ziyaret ettiği müzeyi beğendiğini dile getiren Alper Yıldırım, ’’Fransa’da ikamet etmekteyim. Yaz aylarında ailemi ve memleketimi ziyaret etmek için geliyorum. Fırsat buldukça Harput’a da geliyorum. Bu müzeyi ilk defa gördüm. Çok ilginç ve güzel bir müze. Elazığ’ımızın ve dışarıdan gelen turistlerin gezip görmesi gereken yerlerden bir tanesi. Gerçekten çok güzel ve takdire şayan bir müze ile karşılaştım. Buraları daha önce görmeyen, bilmeyen insanların gelip ziyaret etmesini tavsiye ediyorum” dedi.



“Tarihi çok eski, çok sayıda medeniyet burada hüküm sürmüş”

Ailesi ile birlikte İstanbul’dan gelen Alişan Özaltın ise ’’Buraya gezmeye geldik. Büyük medeniyetlerin yaşadığı bir yerdeyiz. Tarihi çok eski. Çok sayıda medeniyet burada hüküm sürmüş. Atalarımızın bıraktığı bu toprakları gelip görmek, izlenim edinmek güzel bir şey. Aynı zamanda Elazığ Belediyesi’ne bu restorasyona gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.