BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Türkiye’nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı’na tırmanan bir grup dağcı, buradaki buzul gölünde yüzmenin keyfini çıkardı.4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’na zirve tırmanışı yapan dağcılar, kendilerini buzul gölüne bırakarak yorgunluklarını attılar. “Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın” sloganı atan dağcılardan Şener Şükrü Yiğitler, “Arkadaşlarla birlikte Süphan Dağı’na tırmanmak istedik. Zirveye çıktığımızda buzulların arasında göletleri görünce kendimizi tutamadık, buz gibi suya daldık. Bize göre bu buzlu su şifa kaynağıdır. Yerli ve yabancı turist ve dağcıları Süphan Dağı zirvesine davet ediyoruz. Yalnız bizim gibi bu buzlu suya girsinler diyoruz. Biz bu suyun tadını aldık. Çok güzeldi, herkese tavsiye ederim” dedi.