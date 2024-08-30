Erzurum’un Oltu ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.Oltu Hükümet meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik tebrikleri kabul etti.Tören Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yay, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi Askeri birliğin ve halkın Bayramını kutladılar. Konuşmalar ve öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti. Tören öğrencilerin halk oyunları gösterisinin ardından askeri birliklerin tören geçişiyle son buldu.