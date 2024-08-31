Iğdır’da 3 gündür kendisinden haber alınamayan müdür yardımcısı otel odasında ölü bulundu.
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Malik Akşit’in (55) kaldığı otel odasını temizlemek isteyen görevli, cevap alamayınca içeri girdi. Görevli Akşit’i hareketsiz bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Malik Akşit’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Akşit’in ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak.