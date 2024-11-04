Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Dağları beyaza büründü.Yüksekova’da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken ilçenin yüksek rakımlı dağları ise beyaz gelinliğini giydi. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ile 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı beyaza büründü, 3 bin 500 rakım ile ilçenin ikinci yüksek rakımlı noktası olan İkiyaka Dağları da bugün beyaz gelinliğini giydi. Soğuk havaların etkisini sürdürdüğü ilçenin etrafını saran dağlar ise kar örtüyle görsel şölen sunuyor.Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise soğuk hava ve yağışların devam edeceğini duyurdu.