Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki doğaseverler, Cilo Dağı bölgesindeki 3 bin 500 rakımda bulunan ve saklı cennet olarak bilinen Kervan Gölü’ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Ekoloji Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği (YEKDASDER) üyeleri, her hafta olduğu gibi Hakkari il merkezi ve ilçelerini gezerek tanıtmaya devam ediyor. Rehber Suat Öztekin’in öncülüğündeki 25 kişilik grup, Cilo Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yaptıktan sonra 3 bin 500 rakımdaki Kervan Gölü’nün etrafını gezdiler. YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar, Hakkari’nin doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ettiklerini belirterek, “Şu an bulunduğumuz yer Kervan Buzul Gölü, arkamda kalan yer kervanların geçtiği yer olduğu için Kervan Gölü diyoruz. Bölgenin büyük buzul göllerinden biridir. Bugün 25 kişilik bir ekiple buraya geldik, bizimle beraber Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu da Hakkari bölgesinin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla geldiler. Dışarıdan gelen misafirlerimiz bölgeyi çok beğendiler, bu hatıraları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiler. Karvan Buzul Gölü’nün üstündeyiz ve 3 bin 500 rakımdadır. Sağ tarafımda kalan yer ise Türkiye’nin en büyük ikinci zirvesi, yani Hakkari’nin çatısı olan Reşko Zirvesi ve 4 bin 116 metre yüksekliğinde olup görselliği insanları mest ediyor. Hakkari’nin doğası ve güzelliği gerçekten muazzam bir yer, herkesin buraya gelip görmesi gerekiyor. İsviçre’ye ya da Alplere gitmeye gerek yok, çünkü burası Türkiye’nin Alpleri’dir” dedi.Doğaya hayran kaldığını belirten Bendeniz Özer Kırdar da, “Edebiyat öğretmeniyim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, Yüksekova’mızın İsviçre’ye benzeyen muhteşem bir doğası var. Bugün hep kitaplardan okuduğumuz ama bir türlü göremediğimiz Cilo Dağlarındaki muhteşem üç gölü görme fırsatını bulduk. Herkesi bu güzellikleri görmeye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.